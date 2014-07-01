Архив новостей

Тепло в доме зависит не только от того, насколько хорошо утеплен дом, но и от того, чем Вы отапливаете дом. Сейчас в большом количестве появились не только металлические печки для бани, но и печи и каминные топки из металла для жилых комнат. Чтобы ни говорил продавец подобных изделий, только печка из кирпича накапливает тепло и сохраняет его продолжительное время. Если кладку печи выполнял мастер-печник, то Вы можете быть спокойны – в Вашем доме будет тепло и уют. Уверен, что ни у кого не вызывает сомнение, что и кладку камина тоже должен выполнять профессиональный печник. Ну, кому понравится, когда камин дымит и приходится прятаться от дыма, а не радоваться игре огня, посиживая у камина.