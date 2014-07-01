Архив новостей

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Строительная компания "ЯлтаНовоСтрой"
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Строительная компания "ЯлтаНовоСтрой" специализируется на проектировании и строительстве зданий различной степени сложности и функционального назначения, а также оказывает комплексные услуги по ремонту зданий, помещений. Мы реализуем проекты любого уровня сложности:
- строительство - монолитное, каркасное;
- строительство домов "под ключ";
- реконструкция зданий;
- евроремонт квартир, домов, дач, коттеджей, офисов;
- ремонт квартир, домов, дач, коттеджей, офисов "под ключ";
- косметический ремонт квартир, домов, дач, коттеджей, офисов.
Новинка! Трафаретная роспись стен, фасадов
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Фантазией художников и дизайнеров было создано не одно применение такому простому, на первый взгляд, способу декорирования как трафарет. Многообразие стилей и тематик абсолютно неограничено. При помощи трафарета любой формы и размера можно украсить самый скучный и простой интерьер. К тому же всегда можно подобрать наиболее экономичный вариант и при этом получить впечатляющие результаты. Итак давайте рассмотрим, где возможно применение трафаретов.
Новинка! Кладка печей, каминов!
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Печь - это душа каждого дома, способная согреть своим теплом и порадовать глаза игрой огня в любую непогоду.
Тепло в доме зависит не только от того, насколько хорошо утеплен дом, но и от того, чем Вы отапливаете дом. Сейчас в большом количестве появились не только металлические печки для бани, но и печи и каминные топки из металла для жилых комнат. Чтобы ни говорил продавец подобных изделий, только печка из кирпича накапливает тепло и сохраняет его продолжительное время. Если кладку печи выполнял мастер-печник, то Вы можете быть спокойны – в Вашем доме будет тепло и уют. Уверен, что ни у кого не вызывает сомнение, что и кладку камина тоже должен выполнять профессиональный печник. Ну, кому понравится, когда камин дымит и приходится прятаться от дыма, а не радоваться игре огня, посиживая у камина.
Обзор цен рынка недвижимости Крыма: итоги 2014.
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В 2014 году рынок недвижимости Крыма находился в состоянии неопределенности, обусловленной внутриполитическими процессами в Украине и последующим переходом Крыма в состав Российской Федерации. Активность на рынке была высокой, объем предложения существенно сократился, цены на недвижимость повысились на 46%.
Самые стильные и модные способы, как украсить стены в 2015 году.
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Если стены вашего жилища кажутся вам слишком «голыми» и скучными, но в то же самое время не хочется радикальных и затратных перемен, предлагаем вам несколько нехитрых, но стильных способов украсить стены.